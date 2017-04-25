В Омске осудили школьного бухгалтера, присвоившую четверть миллиона

Как установил суд, с декабря 2013 года по июль 2014 года работавшая бухгалтером в школе подозреваемая готовила расчетно-платежные ведомости по начислению выплат работникам школы, в которых завышала суммы, предназначенные для нее самой.

В результате она обманом перевела на свой счет со счета школы 230 тысяч рублей.

Женщина признала вину в преступлении и добровольно возместила ущерб, благодаря чему уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Куйбышевский райсуд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.