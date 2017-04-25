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09:29 (мск), источник: СуперОмск

В Омске осудили школьного бухгалтера, присвоившую четверть миллиона

Куйбышевский райсуд Омска признал бухгалтера средней школы виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

Как установил суд, с декабря 2013 года по июль 2014 года работавшая бухгалтером в школе подозреваемая готовила расчетно-платежные ведомости по начислению выплат работникам школы, в которых завышала суммы, предназначенные для нее самой.

В результате она обманом перевела на свой счет со счета школы 230 тысяч рублей.

Женщина признала вину в преступлении и добровольно возместила ущерб, благодаря чему уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Куйбышевский райсуд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

«Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя суд внес образовательному учреждению частное постановление в связи с ненадлежащим контролем директора школы за деятельностью главного бухгалтера, что послужило условием совершения преступления», — добавили в пресс-службе облпрокуратуры.

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