В Омске осудили школьного бухгалтера, присвоившую четверть миллиона
Куйбышевский райсуд Омска признал бухгалтера средней школы виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.
Куйбышевский райсуд Омска признал бухгалтера средней школы виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.
Как установил суд, с декабря 2013 года по июль 2014 года работавшая бухгалтером в школе подозреваемая готовила
В результате она обманом перевела на свой счет со счета школы 230 тысяч рублей.
Женщина признала вину в преступлении и добровольно возместила ущерб, благодаря чему уголовное дело рассматривалось в особом порядке.
Куйбышевский райсуд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.
«Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя суд внес образовательному учреждению частное постановление в связи с ненадлежащим контролем директора школы за деятельностью главного бухгалтера, что послужило условием совершения преступления», — добавили в