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09:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе неизвестный разбил несколько автомобилей

УФА, 25 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе неизвестный разбил несколько автомобилей, а также украл колесо.

По информации местного жителя, опубликовавшего фотографии в группе «БашДТП» «ВКонтакте», инцидент произошел 25 апреля в час ночи во дворах домов № 54 и 56 по улице Максима Горького.

«Кто-то повредил несколько автомобилей — бил по стеклам и кузову металлической палкой. Мы вызвали полицию, потом на улицу вышли другие жильцы и тоже позвонили в правоохранительные органы», — рассказал агентству «Башинформ» уфимец.

Руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов пояснил, что инцидент произошел с двумя автомобилями.

«У одной машины разбито стекло, у второй также есть повреждения и, по предварительным данным, пропало колесо. По данному факту работает следственно-оперативная группа. Устанавливается сумма ущерба», — сообщил представитель ведомства.

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