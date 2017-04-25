В Уфе неизвестный разбил несколько автомобилей

По информации местного жителя, опубликовавшего фотографии в группе «БашДТП» «ВКонтакте», инцидент произошел 25 апреля в час ночи во дворах домов № 54 и 56 по улице Максима Горького.

«Кто-то повредил несколько автомобилей — бил по стеклам и кузову металлической палкой. Мы вызвали полицию, потом на улицу вышли другие жильцы и тоже позвонили в правоохранительные органы», — рассказал агентству «Башинформ» уфимец.