Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Россиян освободят от проверок счетчиков
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Судья Еськов объяснил свои решения в матче «Зенит» — «Урал»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10Полюс холода
09:37 (мск), источник: БЕЛТА

В Борисове горело общежитие: эвакуировано 70 человек

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове горело общежитие: эвакуировано 70 человек, сообщили БЕЛТА в Минском областном УМЧС.

Так, 25 апреля в 00.46 системой автоматической пожарной сигнализации был обнаружен пожар в комнате на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития в Борисове. В результате повреждено имущество в комнате, закопчены стены. Работники МЧС и администрация общежития эвакуировали из здания 70 человек. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Всего за дежурные сутки на территории Минской области зарегистрировано 10 пожаров в Дзержинском, Минском, Столбцовском, Слуцком, Борисовском, Логойском районах и Борисове (2), Копыле, Логойске.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Белоруска Анастасия Иванова выиграла марафон в Варшаве
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
США просили Россию вернуться к сотрудничеству в сирийском небе
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
США планируют сократить финансовую помощь Украине на 70%
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
Чемпионские амбиции «Спартака» определит дерби с ЦСКА После разгромного поражения красно-белых в Ростове-на-Дону в борьбе за золото национального первенства вновь появилась интрига
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Минстрой планирует вернуться к выдаче льготной ипотеки
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь