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09:32 (мск), источник: Publika.md

Столичным советникам предстоит определить источники возмещения ущерба от непогоды

Кишиневский муниципальный совет соберется сегодня на экстренное заседание.

Источник: Publika.md

Планируется обсудить ситуацию в столице после снегопадов и определить источники возмещения потерь.

Предварительно они оцениваются в 70 миллионов леев. Администрация предлагает устранять последствия непогоды за счет резервного фонда. Однако он насчитывает всего семь миллионов. Не исключено, что придется перебросить средства из Дорожного фонда и урезать расходы муниципальных служб. Однако решение об этом должны принять столичные советники.

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