Столичным советникам предстоит определить источники возмещения ущерба от непогоды

Планируется обсудить ситуацию в столице после снегопадов и определить источники возмещения потерь.

Предварительно они оцениваются в 70 миллионов леев. Администрация предлагает устранять последствия непогоды за счет резервного фонда. Однако он насчитывает всего семь миллионов. Не исключено, что придется перебросить средства из Дорожного фонда и урезать расходы муниципальных служб. Однако решение об этом должны принять столичные советники.