У министра спорта края провели обыск
24 апреля в кабинете министра спорта Красноярского был проведен обыск в связи с расследованием уголовного дела в отношении первого проректора СФУ по экономике и развитию.
24 апреля в кабинете министра спорта Красноярского был проведен обыск в связи с расследованием уголовного дела в отношении первого проректора СФУ по экономике и развитию.
Накануне в ГСУ СКР по краю сообщили о том, что проректор подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, первый проректор, занимающийся управлением
Следствие проверяет причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений. В настоящее время проводятся обыски, изымается финансовая документация.
Обыск в связи с расследованием этого дела накануне прошел и в кабинете министра спорта края Сергея Алексеева. Информацию об этом подтвердили в
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