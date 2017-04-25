У министра спорта края провели обыск

Накануне в ГСУ СКР по краю сообщили о том, что проректор подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, первый проректор, занимающийся управлением финансово-экономической деятельностью СФУ, дал распоряжение подчиненному включить одного из студентов в список получателей грантов в номинации «Грант магистру», тогда как оснований для этого не имелось. В результате студент получил 150 тыс. рублей, которые потратил на личные цели.

Следствие проверяет причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений. В настоящее время проводятся обыски, изымается финансовая документация.

Обыск в связи с расследованием этого дела накануне прошел и в кабинете министра спорта края Сергея Алексеева. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Крайспорта.