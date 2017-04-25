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10:54 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже у клиента кафе отобрали деньги, фотокамеру и смартфон

Подозреваемого вскоре задержали.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские поймали 26-летнего горожанина, которого подозревают в совершении нескольких грабежей.

По данным стражей порядка, 53-летний воронежец находился в расположенном в областном центре кафе. Один из клиентов обратил внимание на то, что у него есть деньги. Он дождался момент, когда тот покинет помещение.

«На улице мужчина ударил горожанина. У него отобрал смартфон и фотоаппарат, а также деньги», — рассказали в МВД.
Вычислили подозреваемого благодаря проведению технических мероприятий. Полиция задержала его по месту прописки.

В отделе выяснилось, что молодой человек имеет причастность еще к паре ограблений, случившихся в Коминтерновском районе.

По факту грабежа заведено дело. Воронежцу светит 7 лет тюрьмы.

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