В Воронеже у клиента кафе отобрали деньги, фотокамеру и смартфон

В Воронеже полицейские поймали 26-летнего горожанина, которого подозревают в совершении нескольких грабежей.

По данным стражей порядка, 53-летний воронежец находился в расположенном в областном центре кафе. Один из клиентов обратил внимание на то, что у него есть деньги. Он дождался момент, когда тот покинет помещение.

«На улице мужчина ударил горожанина. У него отобрал смартфон и фотоаппарат, а также деньги», — рассказали в МВД.

Вычислили подозреваемого благодаря проведению технических мероприятий. Полиция задержала его по месту прописки.

В отделе выяснилось, что молодой человек имеет причастность еще к паре ограблений, случившихся в Коминтерновском районе.

По факту грабежа заведено дело. Воронежцу светит 7 лет тюрьмы.