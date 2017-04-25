Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Скончался бывший вице-премьер правительства России
О чем может рассказать игра ребенка
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
Радулов: Был звонок из ФХР, но в сборную не еду
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
12:33 (мск), источник: Вести.Ru

В телеведущего в прямом эфире ударила молния

В зонт тележурналиста, ведущего прогноз погоды на одном из китайских телеканалов, прямо во время прямого эфира на открытом воздухе во время грозы ударила молния. К счастью, мужчина отделался испугом.

Это произошло как раз в тот момент, когда репортер Лу Сяодун рассказывал о погоде, находясь под дождем. Судя по всему, молния попала в зонт корреспондента: на записи видна яркая вспышка, после которой мужчина вскрикнул и бросил зонт. К счастью, разряд оказался не очень сильным, жизни журналиста ничего не угрожает, сообщает «Россия 24».


В телеведущего в прямом эфире ударила молния

Инцидент произошел 24 апреля в городе Далянь на северо-востоке Китая, сообщает китайское издание «Жэньминь Жибао». По информации газеты, разрядом задело также и оператора, работавшего с корреспондентом.

Комментарии
1
Антон Гагарин
Да не несите чушь, на видео видно что молния ударила в здание на заднем фоне! Ск как можно писать такой бред!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+13°
пасмурно
758 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
7 м/с
умеренный ветер
 Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
Врачи спасают лицо любимого композитора звезд эстрады
Хит-парад. Лучшие девушки автосалона в Шанхае. ФОТО
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
СМИ сообщили о скорой переброске истребителей F-35A в Эстонию
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Минкульт не будет учитывать выводы экспертов по «Матильде»
Mail.Ru Group инвестирует $100 млн в разработчиков игр
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь