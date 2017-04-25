В телеведущего в прямом эфире ударила молния

Это произошло как раз в тот момент, когда репортер Лу Сяодун рассказывал о погоде, находясь под дождем. Судя по всему, молния попала в зонт корреспондента: на записи видна яркая вспышка, после которой мужчина вскрикнул и бросил зонт. К счастью, разряд оказался не очень сильным, жизни журналиста ничего не угрожает, сообщает «Россия 24».