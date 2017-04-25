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10:04 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале судят врача-гинеколога, обвиняемого в смерти беременной пациентки

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела 47-летнего жителя Богдановича, работающего врачом-акушером-гинекологом в местной женской консультации. Его обвиняют в смерти беременной пациентки.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, доктору вменяется целый ряд статей Уголовного кодекса, среди которых «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека», «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», «оставление в опасности» и «халатность».

«Указанные преступления совершены обвиняемым в июле 2015 года в тот период, когда он, в силу своих должностных обязанностей, оказывал медицинскую помощь одной пациентке, поступившей с осложнениями при беременности. В результате ненадлежащего оказания необходимой медицинской помощи смерть указанной пациентки наступила 11 июля 2015 года, через несколько дней после того, как 4 июля она была доставлена в больницу», — рассказали в следствии.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме этого, главному врачу Богдановичской ЦРБ внесено представление, по результатам рассмотрения которого четверо врачей привлечены к дисциплинарной ответственности, включая и самого обвиняемого.

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