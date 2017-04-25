В Новосибирске чуть не произошла экологическая катастрофа

Эксплуатация опасного объекта на одном из Новосибирских масоконсервных комбинатов могла привести к экологической катастрофе. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

Судебные приставы на 30 дней остановили деятельность опасного объекта на производстве ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат». На заводе не соблюдали требования промышленной безопасности при работе с системой газоотопления.

Документы направили в суд, где установили, что производственный объект угрожает жизни и здоровью людей. В воздух был повышен риск выброса опасных веществ с последующим разрушением зданий и сооружений, с возникновением человеческих жертв и чрезвычайной ситуации техногенного характера. Работа котельной встала на месяц, и больше ничто не угрожает экологии Заельцовского района мегаполиса.