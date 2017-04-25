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10:06 (мск), источник: dostup1.ru

Владельцы турагентства «Галатея» в Челябинске предстанут перед судом за мошенничество на 6,3 млн

На квартиру, земельный участок и другое имущество обвиняемых на сумму свыше 5 млн рублей наложен арест.

В Челябинске отданы под суд две местные жительницы, выманившие у 70 горожан под предлогом оказания туристических услуг свыше 6 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Следственной частью СУ УМВД по Челябинску в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жительниц 1972 года рождения по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщили в полиции.

Во время предварительного следствия установлено, что в 2015—2016 годах женщины размещали в интернете и газетах рекламные объявления о туристических услугах на выгодных для граждан условиях. С клиентами они заключали договоры, получали деньги, которые переводили на свои банковские счета. Таким образом они похитили у 70 южноуральцев около 6,3 млн рублей. Деятельность мошенниц была пресечена сотрудниками полиции в конце 2016 года.

«В целях возмещения ущерба потерпевшим по ходатайству следователя судом на квартиру, земельный участок и другое имущество обвиняемых на сумму свыше 5 млн рублей наложен арест», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Там добавили, что мошенницы добровольно возместили уже 670 тыс. рублей.

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

По информации Агентства новостей «Доступ», речь идет о сотрудницах туристического агентства «Галатея».

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