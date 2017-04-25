В Ленинском районе Воронежа произошла утечка на водопроводе

Специалисты РВК «Воронеж» обнаружили утечку воды у дома № 26 на улице 20 лет Октября во вторник, 25 апреля. Устранить повреждение мешают строительная площадка и бетонные забор, возведенные на водопроводе, сообщила пресс-служба воронежского водоканала.

Жильцы домов от коммунальной аварии не пострадали, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе РВК «Воронеж».

— Наши специалисты не могут приступить к устранению технологического нарушения на водопроводной сети, пока владелец построек не демонтирует вагончики и бетонный забор. Мы уже направили письма во все инстанции, чтобы в кратчайшие сроки установить владельца стройплощадки, — рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.