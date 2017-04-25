В Ленинском районе Воронежа произошла утечка на водопроводе
По словам специалистов РВК «Воронеж», стройплощадка мешает устранить повреждение.
По словам специалистов РВК «Воронеж», стройплощадка мешает устранить повреждение.
Специалисты РВК «Воронеж» обнаружили утечку воды у дома № 26 на улице 20 лет Октября во вторник, 25 апреля. Устранить повреждение мешают строительная площадка и бетонные забор, возведенные на водопроводе, сообщила
Жильцы домов от коммунальной аварии не пострадали, уточнили корреспонденту РИА «Воронеж» в
— Наши специалисты не могут приступить к устранению технологического нарушения на водопроводной сети, пока владелец построек не демонтирует вагончики и бетонный забор. Мы уже направили письма во все инстанции, чтобы в кратчайшие сроки установить владельца стройплощадки, — рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.