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10:02 (мск), источник: Publika.md

Дети в Баратевке отравились газом

Ночью 24 апреля в многоквартирном доме в селе Баратаевка трое детей отравились угарным газом. Все они были госпитализированы.

Источник: Publika.md

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку по факту отравления угарным газом малолетнего мальчика и двух несовершеннолетних девочек. В частности, правоохранители проверяют деятельность должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также контролирующих органов на предмет своевременности анализа соблюдения хозяйствующим субъектом требований техники безопасности обеспечения эксплуатации соответствующей коммунальной инфраструктуры.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Они были вовремя доставлены в больницу, передает ulpravda.ru.

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