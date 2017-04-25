Дети в Баратевке отравились газом

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку по факту отравления угарным газом малолетнего мальчика и двух несовершеннолетних девочек. В частности, правоохранители проверяют деятельность должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, а также контролирующих органов на предмет своевременности анализа соблюдения хозяйствующим субъектом требований техники безопасности обеспечения эксплуатации соответствующей коммунальной инфраструктуры.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Они были вовремя доставлены в больницу, передает ulpravda.ru.