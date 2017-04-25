На ремонтируемой трассе под Волгоградом погиб водитель
24 апреля в Калачевском районе Волгоградской области на 48 километре федеральной автодороги М-21 «Волгоград-К. Шахтинский» произошло смертельное ДТП.
24 апреля в Калачевском районе Волгоградской области на 48 километре федеральной автодороги М-21 «Волгоград-К. Шахтинский» произошло смертельное ДТП.
Как рассказали ВДТВ в ГУ МВД России по региону, в аварии погиб 64-летний водитель автомашины «ВАЗ-21053».
Установлено, что мужчина, следуя из Волгограда в сторону
ДТП, сообщают полицейские, произошло на ремонтируемом участке трассы. При этом уточняется, что все временные дорожные знаки были установлены в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения и находились в поле зрения водителей.