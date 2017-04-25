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14:03 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На ремонтируемой трассе под Волгоградом погиб водитель

24 апреля в Калачевском районе Волгоградской области на 48 километре федеральной автодороги М-21 «Волгоград-К. Шахтинский» произошло смертельное ДТП.

Как рассказали ВДТВ в ГУ МВД России по региону, в аварии погиб 64-летний водитель автомашины «ВАЗ-21053».

Установлено, что мужчина, следуя из Волгограда в сторону Ростова-на-Дону, в 10:40 превысил скорость и допустил опрокидывание автомобиля.

ДТП, сообщают полицейские, произошло на ремонтируемом участке трассы. При этом уточняется, что все временные дорожные знаки были установлены в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения и находились в поле зрения водителей.

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