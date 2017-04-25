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11:47 (мск), источник: РИА Новости

Чайка: При строительстве Геопорта похитили более 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. При участии фирм-посредников похищено более 1,6 миллиарда рублей, выделенных Минобороны на строительство объектов морского порта Геопорт в Новороссийске, пунктов погрузки в Североморске и причала в Камчатском крае, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки (есть в распоряжении РИА Новости).

Источник: РИА Новости

«При участии фирм-посредников похищено более 1,6 миллиарда рублей, выделенных Минобороны России на строительство западного мола-причала военно-морского порта Геопорт в Новороссийске, пунктов погрузки изделий в Североморске Мурманской области и причала на мысе Казак Камчатского края. Должностные лица субподрядной организации — ФГУП “ГУССТ № 4 при Спецстрое России” — через указанные фирмы организовали поставку на объекты строительства труб, бывших в употреблении, под видом новых, а также инертных материалов ненадлежащего качества», — отмечается в документе.

По этому факту возбуждено уголовное дело.

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