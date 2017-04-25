Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом в родном городе в Таджикистане
Там не смогли найти никаких сведений о рождении Содика Ортикова, его учебе или работе.
Там не смогли найти никаких сведений о рождении Содика Ортикова, его учебе или работе.
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Фигуранта дела о теракте в метро Петербурга Содика Ортикова не знают госорганы на его предполагаемой родине, сообщил «Интерфаксу» источник в Генпрокуратуре Таджикистана.
По его словам, проверка показала, что ни в одном из органов государственной власти города
«Мы пока не нашли ни одного факта, подтверждающего данные о его рождении, учебе или работе в городе. Ни в одном из органов государственной власти Содик Ортиков не зарегистрирован», — сказал собеседник агентства.
Накануне следствие по делу о теракте в метро Петербурга предъявило гражданину Таджикистана Ортикову обвинение. Он был арестован 7 апреля.
По данным следствия, при обыске по месту жительства подозреваемого были изъяты пистолет Макарова, две тротиловые шашки и граната Ф-1. На фигуранта следствие вышло, проверяя телефонные контакты
Подозреваемый заявил о своей полной непричастности к теракту, а найденное в его квартире оружие, по его словам, принадлежит его земляку, который уехал из России.
Ранее сообщалось, что Ортиков 1978 года рождения является гражданином Таджикистана, уроженцем города
Фигуранты подозреваются по части 3 статьи 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего смерть человека) и части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ).
3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек (15 пассажиров и один террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было найдено не сработавшее взрывное устройство. Следствие считает, что бомбу взорвал Джалилов.
Всего по делу арестованы 10 человек (шесть в