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10:29 (мск), источник: Интерфакс

Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом в родном городе в Таджикистане

Там не смогли найти никаких сведений о рождении Содика Ортикова, его учебе или работе.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Фигуранта дела о теракте в метро Петербурга Содика Ортикова не знают госорганы на его предполагаемой родине, сообщил «Интерфаксу» источник в Генпрокуратуре Таджикистана.

По его словам, проверка показала, что ни в одном из органов государственной власти города Курган-Тюбе (административный центр Хатлонской области на юге Таджикистана) Ортиков не числится.

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Взрыв в метро Санкт-Петербурга

«Мы пока не нашли ни одного факта, подтверждающего данные о его рождении, учебе или работе в городе. Ни в одном из органов государственной власти Содик Ортиков не зарегистрирован», — сказал собеседник агентства.

Накануне следствие по делу о теракте в метро Петербурга предъявило гражданину Таджикистана Ортикову обвинение. Он был арестован 7 апреля.

По данным следствия, при обыске по месту жительства подозреваемого были изъяты пистолет Макарова, две тротиловые шашки и граната Ф-1. На фигуранта следствие вышло, проверяя телефонные контакты террориста-смертника, уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, который связывался с человеком, звонившим затем Ортикову, говорится в материалах дела.

Подозреваемый заявил о своей полной непричастности к теракту, а найденное в его квартире оружие, по его словам, принадлежит его земляку, который уехал из России.

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Ранее сообщалось, что Ортиков 1978 года рождения является гражданином Таджикистана, уроженцем города Курган-Тюбе, откуда он уехал 15 лет назад на заработки в Россию. Женат, имеет ребенка, работает поваром в кафе «Лесное» в поселке Лесной городок Одинцовского района Подмосковья. Зеленщица из того же кафе — гражданка Узбекистана Шохиста Каримова — также была арестована по подозрению в причастности к теракту. Вину свою она не признала.

Фигуранты подозреваются по части 3 статьи 205 УК РФ (совершение теракта, повлекшего смерть человека) и части 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение взрывчатых веществ).

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 16 человек (15 пассажиров и один террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было найдено не сработавшее взрывное устройство. Следствие считает, что бомбу взорвал Джалилов.

Всего по делу арестованы 10 человек (шесть в Санкт-Петербурге и четыре в Москве), в том числе предполагаемый организатор преступления, уроженец Киргизии Аброр Азимов, с которым смертник связывался перед осуществлением взрыва, и его старший брат Акрам Азимов.

Комментарии
3
worldsouvenir
вот так работает миграционная служба все те кто причастен к выдаче документов в рф должны быть так же признаны соучастниками терракта и получить срок тогда желание получить взятку отпадет само собой ....
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Tavovic
"Добрые" дела ФМС начали всплывать , дальше если копнуть вылезет еще интересней,особенно с получение гражданства.
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Россиянен
ни че себе россиянин, а их миллионы у нас
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