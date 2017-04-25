Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом в родном городе в Таджикистане

Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Фигуранта дела о теракте в метро Петербурга Содика Ортикова не знают госорганы на его предполагаемой родине, сообщил «Интерфаксу» источник в Генпрокуратуре Таджикистана. По его словам, проверка показала, что ни в одном из органов государственной власти города Курган-Тюбе (административный центр Хатлонской области на юге Таджикистана) Ортиков не числится.

«Мы пока не нашли ни одного факта, подтверждающего данные о его рождении, учебе или работе в городе. Ни в одном из органов государственной власти Содик Ортиков не зарегистрирован», — сказал собеседник агентства. Накануне следствие по делу о теракте в метро Петербурга предъявило гражданину Таджикистана Ортикову обвинение. Он был арестован 7 апреля. По данным следствия, при обыске по месту жительства подозреваемого были изъяты пистолет Макарова, две тротиловые шашки и граната Ф-1. На фигуранта следствие вышло, проверяя телефонные контакты террориста-смертника, уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, который связывался с человеком, звонившим затем Ортикову, говорится в материалах дела. Подозреваемый заявил о своей полной непричастности к теракту, а найденное в его квартире оружие, по его словам, принадлежит его земляку, который уехал из России.

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