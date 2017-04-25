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10:53 (мск), источник: РИАЦ

Прокуратура помогла прикрыть три сайта, на которых торговали редкими птицами

Прокуратура Красноармейского района выявила три сайта, на которых торговали птицами, занесенными в Красную книгу РФ.

Любому желающему предлагались на продажу беркуты, балобаны, сапсаны, кречеты.

Все эти породы относятся к особо ценным, охраняемым законодательством России и международными договорами. Их добыча и продажа влекут за собой уголовную ответственность.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, прокурор Красноармейского района обратился в суд с заявлениями о запрете к распространению на территории Российской Федерации размещенной на сайтах информации. Суд удовлетворил требования. Данное решение является основанием для блокирования доступа на сайты органами Роскомнадзора.

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