Прокуратура помогла прикрыть три сайта, на которых торговали редкими птицами
Прокуратура Красноармейского района выявила три сайта, на которых торговали птицами, занесенными в Красную книгу РФ.
Прокуратура Красноармейского района выявила три сайта, на которых торговали птицами, занесенными в Красную книгу РФ.
Любому желающему предлагались на продажу беркуты, балобаны, сапсаны, кречеты.
Все эти породы относятся к особо ценным, охраняемым законодательством России и международными договорами. Их добыча и продажа влекут за собой уголовную ответственность.
Как сообщила РИАЦ