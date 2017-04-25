На Донбассе иномарка влетела в остановку, 5 пострадавших

Как сообщает полиция Донецкой области, авария произошла в понедельник около 16.00.

— 38-летняя водитель автомобиля Hyundai Getz не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на кирпичный навес остановки общественного транспорта, — рассказали в полиции.

Водитель авто и четыре пассажира — женщины 34 и 59 лет, а также 9-летняя девочка и 12-летний мальчик получили телесные повреждения различной степени тяжести.