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10:33 (мск), источник: Ictv.ua

На Донбассе иномарка влетела в остановку, 5 пострадавших

В Константиновке пять человек пострадали в ДТП, виновником которого стала женщина-водитель.

Как сообщает полиция Донецкой области, авария произошла в понедельник около 16.00.

— 38-летняя водитель автомобиля Hyundai Getz не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на кирпичный навес остановки общественного транспорта, — рассказали в полиции.

Водитель авто и четыре пассажира — женщины 34 и 59 лет, а также 9-летняя девочка и 12-летний мальчик получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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