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10:41 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге на овощебазе № 4 снова конфликт

Елена Русина вступает в права наследства со скандалом. Слышны выстрелы.

Сегодня утром, 25 апреля, на территории скандально известной 4-й овощебазы пыталась зайти назначенная арбитражным судом конкурсная управляющая. По некоторым данным, ей является некая Ирина Макарова, прибывшая для управления конкурсной массой банкротного предприятия из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Однако на территории базу она проникнуть не смогла даже при поддержке ЧОПа. Наследница умершей «хозяйки» Татьяны Русиной, Елена Русина, в ближайшие дни, 28—29 апреля, намерена вступить в права наследования предприятием и в данный момент оказывает противодействие законным процедурам.

Стоит отметить, что право наследования для Русиной выльется в долговые обязательства перед партнерами ее покойной матери. В свое время Татьяна Русина задолжала налоговой порядка 25 млн рублей. Общий долг, по разным оценкам, составляет до 40 млн рублей. Объем наследственной массы должен установить, скорее всего, и конкурсный управляющий. Однако ее работе противодействуют люди из окружения Елены Русиной.

Известно, что в конфликте могут быть замешаны криминальные структуры из числа окружения двух воров в законе — Лоту Гули и Авто Кобешалидзе, а также некоего вора в законе Чермена. Силовая поддержка авторитетов обеспечивает передел имущества за «спиной» у конкурсного управляющего.

Напомним, что до момента назначения конкурсного управляющего на овощебазе № 4, в обязанностях которого следить за банкротством предприятия, ее нынешные хранители, Андрей Столбов и Елена Русина, активно занимаются продажей и арендой торговых площадей предприятия.

Овощебаза № 4 в Екатеринбурге на протяжении многих лет стала объектом пристального внимания силовиков и жителей города из-за большого количества возникающих вокруг нее скандалов. Ее бывший директор овощебазы № 4 Иван Обухов в данный момент находится в СИЗО и проходит по уголовному делу по статье 159 УК РФ («Подготовка к преступлению и покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц»).

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