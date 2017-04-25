В Екатеринбурге на овощебазе № 4 снова конфликт
Елена Русина вступает в права наследства со скандалом. Слышны выстрелы.
Елена Русина вступает в права наследства со скандалом. Слышны выстрелы.
Сегодня утром, 25 апреля, на территории скандально известной 4-й овощебазы пыталась зайти назначенная арбитражным судом конкурсная управляющая. По некоторым данным, ей является некая Ирина Макарова, прибывшая для управления конкурсной массой банкротного предприятия из
Однако на территории базу она проникнуть не смогла даже при поддержке ЧОПа. Наследница умершей «хозяйки» Татьяны Русиной, Елена Русина, в ближайшие дни,
Стоит отметить, что право наследования для Русиной выльется в долговые обязательства перед партнерами ее покойной матери. В свое время Татьяна Русина задолжала налоговой порядка 25 млн рублей. Общий долг, по разным оценкам, составляет до 40 млн рублей. Объем наследственной массы должен установить, скорее всего, и конкурсный управляющий. Однако ее работе противодействуют люди из окружения Елены Русиной.
Известно, что в конфликте могут быть замешаны криминальные структуры из числа окружения двух воров в законе — Лоту Гули и Авто Кобешалидзе, а также некоего вора в законе Чермена. Силовая поддержка авторитетов обеспечивает передел имущества за «спиной» у конкурсного управляющего.
Напомним, что до момента назначения конкурсного управляющего на овощебазе № 4, в обязанностях которого следить за банкротством предприятия, ее нынешные хранители, Андрей Столбов и Елена Русина, активно занимаются продажей и арендой торговых площадей предприятия.
Овощебаза № 4 в Екатеринбурге на протяжении многих лет стала объектом пристального внимания силовиков и жителей города