В Екатеринбурге на овощебазе № 4 снова конфликт

Сегодня утром, 25 апреля, на территории скандально известной 4-й овощебазы пыталась зайти назначенная арбитражным судом конкурсная управляющая. По некоторым данным, ей является некая Ирина Макарова, прибывшая для управления конкурсной массой банкротного предприятия из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал». Однако на территории базу она проникнуть не смогла даже при поддержке ЧОПа. Наследница умершей «хозяйки» Татьяны Русиной, Елена Русина, в ближайшие дни, 28—29 апреля , намерена вступить в права наследования предприятием и в данный момент оказывает противодействие законным процедурам.

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Стоит отметить, что право наследования для Русиной выльется в долговые обязательства перед партнерами ее покойной матери. В свое время Татьяна Русина задолжала налоговой порядка 25 млн рублей. Общий долг, по разным оценкам, составляет до 40 млн рублей. Объем наследственной массы должен установить, скорее всего, и конкурсный управляющий. Однако ее работе противодействуют люди из окружения Елены Русиной. Известно, что в конфликте могут быть замешаны криминальные структуры из числа окружения двух воров в законе — Лоту Гули и Авто Кобешалидзе, а также некоего вора в законе Чермена. Силовая поддержка авторитетов обеспечивает передел имущества за «спиной» у конкурсного управляющего. Напомним, что до момента назначения конкурсного управляющего на овощебазе № 4, в обязанностях которого следить за банкротством предприятия, ее нынешные хранители, Андрей Столбов и Елена Русина, активно занимаются продажей и арендой торговых площадей предприятия.

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