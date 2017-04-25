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10:38 (мск), источник: dostup1.ru

В Коркино у 89-летней пенсионерки украли четверть миллиона рублей

Злоумышленники представились сотрудниками управляющей компании и прошли в квартиру под предлогом осмотра вентиляции.

В Коркино (Челябинская область) у 89-летней пенсионерки украли четверть миллиона рублей — злоумышленники представились сотрудниками управляющей компании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Вечером 24 апреля в дежурную часть обратилась женщина 1928 года рождения, которая сообщила, что из ее квартиры две неизвестные женщины похитили более 250 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Бабушка рассказала, что несколько дней назад к ней приходил молодой человек, который представился сотрудником одной из управляющих компаний. Он прошел в квартиру под предлогом осмотра вентиляции, записал данные и удалился. Спустя некоторое время пенсионерке поступил звонок от женщины, которая сообщила, что оборудование находится в неисправном состоянии и для устранения неполадок его нужно осмотреть еще раз.

«Она спокойно впустила в свою квартиру двух неизвестных женщин. Одна из злоумышленниц попросила придержать ее беременную спутницу, а сама отправилась проверять вытяжку, скрывшись из поля зрения хозяйки. Спустя 15 минут женщины ушли. Через несколько часов пенсионерка заметила пропажу денег и обратилась в полицию», — уточнили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 (кража). В настоящее время полицейские проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступления.

В МВД призывают южноуральцев проявлять бдительность и предупреждать пожилых родственников о возможных способах мошенничества. В ведомстве напоминают, что сотрудники газовой службы, соцработники и представители других организаций должны иметь при себе документы. В любом случае лучше перестраховаться и позвонить на предприятие, которое они представляют, чтобы удостовериться в законности их действий.

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