ДТП в Польше и 18 пострадавших: новый автобус выехал за белорусами

МИНСК, 25 апр — Sputnik. В ДТП с автобусом в Польше, следовавшем из Лодзи в Варшаву, пострадали 18 человек, среди которых в основном белорусы.

«Новый автобус выехал из Гродно за белорусскими гражданами», — сообщили в белорусском МИД. ДТП произошло утром во вторник на автостраде А2.