Четыре человека серьезно пострадали в ДТП В Приморье
Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.
Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.
Владивосток, 25 апреля, PrimaMedia.
Серьезное ДТП произошло в понедельник, 24 апреля на 115 км автодороги «Раздольное — Хасан» в Приморье. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и наехал на дерево. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ИА PrimaMedia в
Установлено: 31-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Duet двигался со стороны поселка Раздольное в направлении поселка Зарубино. На 115 км автодороги «Раздольное — Хасан» водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.
В результате удара пострадали четыре человека: водитель и трое пассажиров. Водитель направлен на амбулаторное лечение. Пассажиры: 29-летняя женщина, 4-летняя девочка и 8-месячная девочка — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя.
На момент происшествия стаж вождения водителя транспортного средства составил 2 года, в 2017 году он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего.
Следователем отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, за минувшие выходные дни на дорогах Приморского края зарегистрировано 92