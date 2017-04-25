В Екатеринбурге приехавшие на вызов полицейские обокрали парфюмерный магазин

Инцидент произошел в магазине «Парфюм-лидер», расположенном на улице Посадской. В полицию поступило сообщение о том, что в торговую точку ворвались неизвестные и пытались похитить деньги из кассы. Прибывшая в составе следственно-оперативной группы эксперт-криминалист провела осмотр места происшествия и незаметно украла несколько подарочных сертификатов и дисконтных карт на общую сумму более 10 тысяч рублей. Факт кражи был запечатлен на камеру видеонаблюдения, сообщает «Лайф».

«Полицейскими из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области установлена причастность сотрудницы ОВД к краже из парфюмерного магазина в Екатеринбурге. В этом противоправном деянии подозревается лейтенант из экспертно-криминалистического подразделения УМВД России по городу Екатеринбургу. Собранные материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный СК, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Если вина должностного лица будет доказана, ее привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности и уволят из полиции по отрицательным мотивам, а непосредственных руководителей подозреваемой ожидает строгая дисциплинарная ответственность за упущения в работе по воспитанию личного состава», — пояснили в ГУ МВД по Свердловской области.

В настоящее время женщина отстранена от исполнения служебных обязанностей.