В Екатеринбурге приехавшие на вызов полицейские обокрали парфюмерный магазин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге сотрудница полиции попала под уголовное дело после кражи в магазине, в который она приехала по вызову о грабеже.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге сотрудница полиции попала под уголовное дело после кражи в магазине, в который она приехала по вызову о грабеже.
Инцидент произошел в магазине «Парфюм-лидер», расположенном на улице Посадской. В полицию поступило сообщение о том, что в торговую точку ворвались неизвестные и пытались похитить деньги из кассы. Прибывшая в составе
«Полицейскими из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области установлена причастность сотрудницы ОВД к краже из парфюмерного магазина в Екатеринбурге. В этом противоправном деянии подозревается лейтенант из
В настоящее время женщина отстранена от исполнения служебных обязанностей.