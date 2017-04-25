Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Квартиры стали чаще продавать с рассрочкой
Ирина Шейк показала, как проводит декретный отпуск
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Овечкин и Малкин встретятся во втором раунде Кубка Стэнли
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11:00 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге приехавшие на вызов полицейские обокрали парфюмерный магазин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге сотрудница полиции попала под уголовное дело после кражи в магазине, в который она приехала по вызову о грабеже.

Инцидент произошел в магазине «Парфюм-лидер», расположенном на улице Посадской. В полицию поступило сообщение о том, что в торговую точку ворвались неизвестные и пытались похитить деньги из кассы. Прибывшая в составе следственно-оперативной группы эксперт-криминалист провела осмотр места происшествия и незаметно украла несколько подарочных сертификатов и дисконтных карт на общую сумму более 10 тысяч рублей. Факт кражи был запечатлен на камеру видеонаблюдения, сообщает «Лайф».

«Полицейскими из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области установлена причастность сотрудницы ОВД к краже из парфюмерного магазина в Екатеринбурге. В этом противоправном деянии подозревается лейтенант из экспертно-криминалистического подразделения УМВД России по городу Екатеринбургу. Собранные материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный СК, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Если вина должностного лица будет доказана, ее привлекут к предусмотренной законом уголовной ответственности и уволят из полиции по отрицательным мотивам, а непосредственных руководителей подозреваемой ожидает строгая дисциплинарная ответственность за упущения в работе по воспитанию личного состава», — пояснили в ГУ МВД по Свердловской области.

В настоящее время женщина отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге приехавшие на вызов полицейские обокрали парфюмерный магазин
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь