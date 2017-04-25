В УрФУ произошла массовая вспышка острой кишечной инфекции
Студенты и работники Уральского федерального университета массово заболели кишечной инфекцией. Проводится расследование.
Студенты и работники Уральского федерального университета массово заболели кишечной инфекцией. Проводится расследование.
Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, с 18 по 25 апреля поступила информация о 13 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов и сотрудников УрФУ. В анамнезе у всех заболевших — питание в столовой № 4 вуза. Незамедлительно было начато эпидрасследование.
«При обследовании пищеблока выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства, касающиеся хранения пищевой продукции, обработки кухонного инвентаря и посуды,
Там добавили, что деятельность столовой временно запрещена с 21 апреля 2017 года, документы для решения о длительном приостановлении деятельности уже направлены в суд. Расследование продолжается, в вузе проводятся противоэпидемические мероприятия.