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11:01 (мск), источник: Nakanune.ru

В УрФУ произошла массовая вспышка острой кишечной инфекции

Студенты и работники Уральского федерального университета массово заболели кишечной инфекцией. Проводится расследование.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, с 18 по 25 апреля поступила информация о 13 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов и сотрудников УрФУ. В анамнезе у всех заболевших — питание в столовой № 4 вуза. Незамедлительно было начато эпидрасследование.

«При обследовании пищеблока выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства, касающиеся хранения пищевой продукции, обработки кухонного инвентаря и посуды, санитарно-технического состояния производственных помещений пищеблока и другие. В рамках проведения надзорного мероприятия для исследований отобраны пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, а также материалы от заболевших и сотрудников пищеблока. У пострадавших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции — норовирус. Кроме того, выявлена пищевая продукция, не соответствующая гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что деятельность столовой временно запрещена с 21 апреля 2017 года, документы для решения о длительном приостановлении деятельности уже направлены в суд. Расследование продолжается, в вузе проводятся противоэпидемические мероприятия.

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