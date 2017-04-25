В Кудымкаре пьяный водитель устроил ДТП

По данным ГИБДД, в 17:30 по улице Строителей со стороны улицы Автозаправочная в направлении улицы Герцена двигалась «девятка». За рулем был 25-летний местный житель.

На перекрестке с улицей Герцена он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf. Иномарка двигалась в попутной направлении и выполняла поворот налево. После столкновения «ВАЗ» уехал в правый кювет и врезался в дерево.

В ДТП пострадал водитель отечественного авто и его пассажир. Установлено, что 25-летний мужчина сел за руль в состоянии опьянения. По результатам освидетельствования в крови автомобилиста обнаружено 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

По факту ДТП проводится проверка.