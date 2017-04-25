В Казани дорожный конфликт закончился стрельбой из газового пистолета

Инцидент произошел накануне днем на перекрестке улиц Чишмале и Фучика возле ТЦ «Франт». Водитель «БМВ» обогнал и заставил притормозить нарушавшего движение водителя «КИА». Между мужчинами возник конфликт, в какой-то момент, по словам водителя «БМВ», владелец «КИА» выхватил газовый пистолет и выстрелил в лицо оппоненту, после чего вернулся в своё авто и спешно скрылся с места происшествия.

«Синяя “КИА” универсал первого поколения двигалась на две полосы. Я ей “моргал”, но водитель меня игнорировал. Тогда я объехал его, из-за чего сам едва не попал в ДТП. Я остановил “КИА”, аккуратно притормозив. Мужчина выбежал из своего авто, а я остался внутри и приоткрыл окно. Он полез драться, кричал что-то про ограничение скорости и потом, внезапно, выхватил газовый пистолет и выстрелил мне в лицо. У меня потемнело в глазах, дышать было невозможно. Люди, находившиеся поблизости, подоспели на помощь и вызвали “скорую”, а стрелявший спешно ретировался», — сообщил ИА «Татар-информ» пострадавший Ильдар Сафиуллин.

Мужчина также отметил, что не проявлял агрессии по отношению к водителю «КИА» и был крайне удивлен его поведением.

В настоящий момент пострадавший водитель просит откликнуться возможных очевидцев этого происшествия.