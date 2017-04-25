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11:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Верховный суд РТ отпустил Хайдара Халиуллина под домашний арест

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Верховный суд РТ удовлетворил апелляцию в отношении 62-летнего Хайдара Халиуллина, изменив меру пресечения на домашний арест. Решение судьи было встречено аплодисментами.

Источник: ИА Татар-информ

«Очень хорошее решение в такой вот замечательный день», — прокомментировал решение Верховного суда РТ адвокат Павел Мазуренко.

Пока работники суда не попросили присутствовавших выйти, они еще несколько минут смотрели на Халиуллина. Того в режиме реального времени показывали на экране телевизора стоящим за решеткой. Соратники и друзья махали руками и говорили: «Скоро увидимся!».

Выйдя в коридор, многие слушатели, поддерживающие Халиуллина, произносили фразу из знаменитого советского фильма: «Наш суд — самый гуманный суд в мире». Некоторые женщины, покидавшие зал суда, не могли сдержать слез.

День этот для Хайдара Халиуллина примечателен еще и потому, что сегодня он отмечает свой день рождения. Бессменному президенту Ассоциации МСБ Татарстана исполнилось 63 года.

Напомним, президент ассоциации МСБ Татарстана подозревается в хищении средств по программе «Лизинг-грант». По версии следствия, Халиуллин виновен в восьми эпизодах мошенничества, среди которых 7 в крупном и еще один в особо крупном размере. Общая сумма ущерба равняется 21 миллиону 788 тысячам рублей.

Вахитовский райсуд избрал 14 апреля избрал для Хайдара Халиуллина меру пресечения в виде заключения под стражу.

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