В Пестречинском районе неизвестные обокрали три магазина сети «Пятерочка»
Неизвестные обокрали три магазина «Пятерочка» в Пестречинском районе, сообщает
Неизвестные обокрали три магазина «Пятерочка» в Пестречинском районе, сообщает
20 апреля в период с 16.00 до 18.45 мужчина и женщина заходили в торговые заведения под видом покупателей. Пропажу с прилавков некоторых продуктов сотрудники магазина обнаружили только после ухода злоумышленников, после чего обратились в полицию.
На вид девушке 20−25 лет, волосы светлые (возможно парик), рост 165−170 см. Была одета в черное пальто, черные брюки, черную шляпу, очки с черной оправой. В руках держала черную сумку.
Мужчина был одет в коричневую куртку с капюшоном, черные брюки. Рост 175−180 см, волосы темные, короткие.
Известно, что разыскиваемые передвигаются на белой Hyundai Solaris.
Всех, кому