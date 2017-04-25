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11:32 (мск), источник: АиФ Казань

В Пестречинском районе неизвестные обокрали три магазина сети «Пятерочка»

Неизвестные обокрали три магазина «Пятерочка» в Пестречинском районе, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

20 апреля в период с 16.00 до 18.45 мужчина и женщина заходили в торговые заведения под видом покупателей. Пропажу с прилавков некоторых продуктов сотрудники магазина обнаружили только после ухода злоумышленников, после чего обратились в полицию.

На вид девушке 20−25 лет, волосы светлые (возможно парик), рост 165−170 см. Была одета в черное пальто, черные брюки, черную шляпу, очки с черной оправой. В руках держала черную сумку.

Мужчина был одет в коричневую куртку с капюшоном, черные брюки. Рост 175−180 см, волосы темные, короткие.

Известно, что разыскиваемые передвигаются на белой Hyundai Solaris.

Всех, кому что-либо известно о личностях разыскиваемых, полицейские Татарстана просят сообщить по телефонам: 8 (843) 291−29−34 (дежурная часть), 02, 052, 053.

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