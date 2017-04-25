В Пестречинском районе неизвестные обокрали три магазина сети «Пятерочка»

20 апреля в период с 16.00 до 18.45 мужчина и женщина заходили в торговые заведения под видом покупателей. Пропажу с прилавков некоторых продуктов сотрудники магазина обнаружили только после ухода злоумышленников, после чего обратились в полицию.

На вид девушке 20−25 лет, волосы светлые (возможно парик), рост 165−170 см. Была одета в черное пальто, черные брюки, черную шляпу, очки с черной оправой. В руках держала черную сумку.

Мужчина был одет в коричневую куртку с капюшоном, черные брюки. Рост 175−180 см, волосы темные, короткие.

Известно, что разыскиваемые передвигаются на белой Hyundai Solaris.