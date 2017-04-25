Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Ирина Шейк показала, как проводит декретный отпуск
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
The Telegraph: Шарапова получит wild card на Roland Garros
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11:10 (мск), источник: РИА Крым

ФСБ предотвратила контрабанду наркотиков в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости (Крым). Крымские пограничники предотвратили попытку контрабанды наркотического вещества на российскую территорию. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Джанкой».

Источник: РИА "Новости"

29-летний гражданин Украины, прибывший на ПП, следовал в пешем порядке из Запорожья в Керчь. В ходе опроса на предмет имеющихся запрещенных к ввозу в РФ грузов и товаров гражданин уверенно заявил об их отсутствии. Однако служебная собака среагировала, что свидетельствовало о возможном наличии наркотических веществ в багаже или личных вещах иностранца.

«В присутствии понятых сотрудники Управления провели личный досмотр 29-летнего мужчины и его багажа, в результате которого удалось выявить подозрительный сверток, обмотанный изоляционной лентой. В ходе опроса иностранец признался, что в упаковке находится наркотическое вещество — опиум. Плотно упаковав и спрятав контрабанду, злоумышленник надеялся сбить с толку должностных лиц контрольных органов, однако его попытка не увенчалась успехом», — рассказали в Погрануправлении.

Украинец пытался ввезти в Крым 200 таблеток с наркотическим веществом >>.

Выявленный предмет был изъят и направлен на экспертизу. Проведенное специалистами центра исследование показало, что образец, представленный на изучение, не что иное, как ацетилированный опий массой 6 граммом в жидком виде, что в пересчете на сухое вещество составляет 0,18 грамм.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь