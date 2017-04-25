ФСБ предотвратила контрабанду наркотиков в Крым

29-летний гражданин Украины, прибывший на ПП, следовал в пешем порядке из Запорожья в Керчь. В ходе опроса на предмет имеющихся запрещенных к ввозу в РФ грузов и товаров гражданин уверенно заявил об их отсутствии. Однако служебная собака среагировала, что свидетельствовало о возможном наличии наркотических веществ в багаже или личных вещах иностранца.

«В присутствии понятых сотрудники Управления провели личный досмотр 29-летнего мужчины и его багажа, в результате которого удалось выявить подозрительный сверток, обмотанный изоляционной лентой. В ходе опроса иностранец признался, что в упаковке находится наркотическое вещество — опиум. Плотно упаковав и спрятав контрабанду, злоумышленник надеялся сбить с толку должностных лиц контрольных органов, однако его попытка не увенчалась успехом», — рассказали в Погрануправлении.

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Выявленный предмет был изъят и направлен на экспертизу. Проведенное специалистами центра исследование показало, что образец, представленный на изучение, не что иное, как ацетилированный опий массой 6 граммом в жидком виде, что в пересчете на сухое вещество составляет 0,18 грамм.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы сроком до семи лет.