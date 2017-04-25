Жителя Краснодара осудили за публикацию ложного сообщения о теракте во «ВКонтакте»
Советский районный суд города Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, которого обвинили в заведомо ложном сообщении о теракте.
Советский районный суд города Краснодара вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, которого обвинили в заведомо ложном сообщении о теракте.
В суде установили, что Данил Тараненко на своей странице «ВКонтакте» разместил заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте. На проверку сообщения о готовящемся взрыве отвлекли силы и средства правоохранительных органов, сообщает
Подсудимый вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Мужчину оштрафовали, приговор вступил в законную силу.