В ДТП на дороге в Красную Поляну погиб водитель
25 апреля около полуночи на автодороге из Адлера в Красную Поляну произошло ДТП — столкнулись машины «Лада Калина» и Toyota Land Cruiser.
25 апреля около полуночи на автодороге из Адлера в Красную Поляну произошло ДТП — столкнулись машины «Лада Калина» и Toyota Land Cruiser.
По предварительным данным, 30-летний водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения и врезался в японский внедорожник. В результате столкновения мужчина, находившийся за рулем «Калины», погиб на месте происшествия.
Известно, что стаж его вождения составлял менее года. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.