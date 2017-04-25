В ДТП на дороге в Красную Поляну погиб водитель

По предварительным данным, 30-летний водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения и врезался в японский внедорожник. В результате столкновения мужчина, находившийся за рулем «Калины», погиб на месте происшествия.

Известно, что стаж его вождения составлял менее года. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД Сочи.