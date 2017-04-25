В Волгограде на пешеходном переходе сбили 12-летнего ребенка

Напротив дома № 6 «г» по ул. Н. Отрады он проехал на запрещающий сигнал светофора в тот момент, когда проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу переходил 12-летний школьник.

Ребенок был без сопровождения взрослых, но перекресток пересекал на разрешающий для него сигнал светофора. В результате ДТП с травмой головы и ушибами он был госпитализирован.