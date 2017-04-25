На Московском проспекте водитель «Шкоды» сбил пенсионера
В Калининграде на Московском проспекте в понедельник вечером произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Калининграде на Московском проспекте в понедельник вечером произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В 22:15 водитель «Шкоды» сбил 61-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход госпитализирован.