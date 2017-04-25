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15:23 (мск), источник: Новый Калининград

На Московском проспекте водитель «Шкоды» сбил пенсионера

В Калининграде на Московском проспекте в понедельник вечером произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В 22:15 водитель «Шкоды» сбил 61-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход госпитализирован.

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