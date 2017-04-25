Под Воронежем школьник умер во время игры в футбол

Трагедия произошла в понедельник вечером на стадионе, расположенном на территории школы в поселке Михайловский Панинского района, где школьники играли в футбол.

«Во время тренировки 14-летний учащийся почувствовал себя плохо. Тренер стал оказывать подростку первую медицинскую помощь и вызвал медицинских работников. Однако молодой человек скончался до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По факту случившегося начата доследственная проверка.