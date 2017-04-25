Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Квартиры стали чаще продавать с рассрочкой
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Овечкин и Малкин встретятся во втором раунде Кубка Стэнли
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11:08 (мск), источник: РИА Новости

Под Воронежем школьник умер во время игры в футбол

ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Следствие выясняет причины смерти школьника во время футбольного матча на школьном стадионе в Воронежской области, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

Источник: РИА Новости

Трагедия произошла в понедельник вечером на стадионе, расположенном на территории школы в поселке Михайловский Панинского района, где школьники играли в футбол.

«Во время тренировки 14-летний учащийся почувствовал себя плохо. Тренер стал оказывать подростку первую медицинскую помощь и вызвал медицинских работников. Однако молодой человек скончался до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

«Следователями проведен осмотр тела подростка, видимых следов насильственной смерти не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти несовершеннолетнего, опрошены родственники, учащиеся и учителя школы», — пояснил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Сергей Барбашов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Внезапная проверка началась на Каспийской флотилии
Северная Корея провела крупные артиллерийские стрельбы
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Стала известна возможная причина убийства россиянки в США
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь