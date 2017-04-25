Под Воронежем школьник умер во время игры в футбол
ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Следствие выясняет причины смерти школьника во время футбольного матча на школьном стадионе в Воронежской области, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.
ВОРОНЕЖ, 25 апр — РИА Новости. Следствие выясняет причины смерти школьника во время футбольного матча на школьном стадионе в Воронежской области, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.
Трагедия произошла в понедельник вечером на стадионе, расположенном на территории школы в поселке Михайловский Панинского района, где школьники играли в футбол.
«Во время тренировки 14-летний учащийся почувствовал себя плохо. Тренер стал оказывать подростку первую медицинскую помощь и вызвал медицинских работников. Однако молодой человек скончался до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
«Следователями проведен осмотр тела подростка, видимых следов насильственной смерти не обнаружено, назначена