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11:10 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже произошел пожар на заводе по производству тротуарной плитки

Сегодня ночью, 25 апреля, в Советском районе Воронежа произошел крупный пожар. На проспекте Патриотов горело производственное здание.

Источник: 36on.ru

Пожар начался около 1 часа 55 минут. Сообщение о случившемся поступило в Центр управления кризисными ситуациями регионального управления МЧС России. Уже через несколько минут на место происшествия прибыли пять пожарных расчетов. Огонь был ликвидирован в 2 часа 18 минут.

По сообщению пресс-службы ведомства, во время ЧП никто чудом не пострадал. Однако для владельцев завода пожар не прошел без последствий: в помещении размером 25×12 метров огнем оказались повреждены формы для производства тротуарной плитки на площади 10 кв.м.

Причина пожара пока неизвестна. Сейчас специалисты разбираются в деталях случившегося.

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