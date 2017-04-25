В Воронеже произошел пожар на заводе по производству тротуарной плитки
Сегодня ночью, 25 апреля, в Советском районе Воронежа произошел крупный пожар. На проспекте Патриотов горело производственное здание.
Сегодня ночью, 25 апреля, в Советском районе Воронежа произошел крупный пожар. На проспекте Патриотов горело производственное здание.
Пожар начался около 1 часа 55 минут. Сообщение о случившемся поступило в Центр управления кризисными ситуациями регионального управления МЧС России. Уже через несколько минут на место происшествия прибыли пять пожарных расчетов. Огонь был ликвидирован в 2 часа 18 минут.
По сообщению
Причина пожара пока неизвестна. Сейчас специалисты разбираются в деталях случившегося.