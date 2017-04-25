В Воронеже произошел пожар на заводе по производству тротуарной плитки

Пожар начался около 1 часа 55 минут. Сообщение о случившемся поступило в Центр управления кризисными ситуациями регионального управления МЧС России. Уже через несколько минут на место происшествия прибыли пять пожарных расчетов. Огонь был ликвидирован в 2 часа 18 минут.

По сообщению пресс-службы ведомства, во время ЧП никто чудом не пострадал. Однако для владельцев завода пожар не прошел без последствий: в помещении размером 25×12 метров огнем оказались повреждены формы для производства тротуарной плитки на площади 10 кв.м.

Причина пожара пока неизвестна. Сейчас специалисты разбираются в деталях случившегося.