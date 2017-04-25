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11:01 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области мужчина разбил маталлическим прутом иномарку рыбака

Подозреваемому грозит до 2 лет колонии.

Источник: Новости Воронежа

Полицейские больше полугода разыскивали подозреваемого, разбившего иномарку мужчины.

45-летний житель Новоусманского района обратился в полицию 26 августа 2016 года. Мужчина в то время рыбачил на берегу Дона в Богучарском районе. Неизвестный воспользовался отвлеченностью рыбака и разбил стекла его Opel Vectra.
«Полицейские отрабатывали различные версии произошедшего, но установить очевидцев и раскрыть преступление по “горячим следам” не удалось», — сообщают в пресс-службе регионального МВД.
Подозреваемого нашли в апреле этого года — на него указал свидетель преступления. Это оказался 31-летний безработный из Новоусманского района.

В отделе полиции подозреваемый признался, что был пьян. Он нашел на берегу реки металлический прут и побил стекла машины.

Теперь за умышленное повреждение чужого имущества мужчине грозит до 2 лет колонии.

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В Воронежской области мужчина разбил маталлическим прутом иномарку рыбака
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