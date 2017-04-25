Трупы умерших от голода коров в Качугском районе Иркутской области будут сжигать

40 голов крупного рогатого скота, которые погибли от бескормицы в Качугском районе Приангарья, будут сжигать. Соответствующие мероприятия проведут местные власти. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Напомним, причиной массового падежа стали болезнь руководителя предприятия ООО «Верхоленское», который в настоящее время находится в больнице, а также отсутствие заготовленного корма. Сейчас в хозяйстве осталось свыше 400 коров, поэтому принято решение реализовать часть животных, чтобы вырученные деньги направить на корм.