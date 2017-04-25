В Казани вновь эвакуировали ресторан «Макдоналдс»

— Около 14:30 в полицию поступило сообщение от сотрудников заведения, что в зале был найден подозрительный пакет с коробкой внутри, было принято решение эвакуировать посетителей и персонал — всего 62 человека, — рассказали ProKazan.ru.

Прибывшие полицейские осмотрели пакет, выяснилось, что он не представляет опасности — в коробке находилась игрушка из пластилина и пакет с пожеланиями.

После этого инцидента работа заведения возобновилась.