В Казани вновь эвакуировали ресторан «Макдоналдс»
В Казани накануне днем в очередной раз эвакуировали ресторан «Макдоналдс», в этот раз — на улице Искра, об этом сообщил источник ProKazan.ru.
В Казани накануне днем в очередной раз эвакуировали ресторан «Макдоналдс», в этот раз — на улице Искра, об этом сообщил источник ProKazan.ru.
— Около 14:30 в полицию поступило сообщение от сотрудников заведения, что в зале был найден подозрительный пакет с коробкой внутри, было принято решение эвакуировать посетителей и персонал — всего 62 человека, — рассказали ProKazan.ru.
Прибывшие полицейские осмотрели пакет, выяснилось, что он не представляет опасности — в коробке находилась игрушка из пластилина и пакет с пожеланиями.
После этого инцидента работа заведения возобновилась.
Напомним, последний раз «Макдоналдс» эвакуировали 11 апреля —