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11:43 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани вновь эвакуировали ресторан «Макдоналдс»

В Казани накануне днем в очередной раз эвакуировали ресторан «Макдоналдс», в этот раз — на улице Искра, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

 — Около 14:30 в полицию поступило сообщение от сотрудников заведения, что в зале был найден подозрительный пакет с коробкой внутри, было принято решение эвакуировать посетителей и персонал — всего 62 человека, — рассказали ProKazan.ru.

Прибывшие полицейские осмотрели пакет, выяснилось, что он не представляет опасности — в коробке находилась игрушка из пластилина и пакет с пожеланиями.

После этого инцидента работа заведения возобновилась.

Напомним, последний раз «Макдоналдс» эвакуировали 11 апреля — из-за подозрительного пакета была прервана работа заведения на Мамадышском тракте.

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