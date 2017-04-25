В Хадыженске погиб первоклассник
Как сообщил ГТРК «Кубань» источник в администрации города Хадыженск, на первоклассника
Как сообщил ГТРК «Кубань» источник в администрации города Хадыженск, на первоклассника
Трагедия произошла 24 апреля в Апшеронском районе Краснодарского края. На восьмилетнего ребенка, который с друзьями проходил мимо магазина упал холодильник с прохладительными напитками. Как говорят очевидцы, техника резко накренилась
В настоящее время подробности и обстоятельства случившегося выясняются.