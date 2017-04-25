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11:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе неизвестные украли из фонтана 147 форсунок

Вандалы испортили фонтан на площади Салавата Юлаева.

Неизвестные хулиганы украли 147 латунных форсунок с фонтана перед площадью Салавата Юлаева.

В прошлые выходные коммунальщики готовили к запуску один из главных фонтанов столицы. Вандалы смогли испортить водное сооружение уже на следующую ночь. Группа злодеев похитила почти 150 латунных форсунок, из которых должны подниматься в воздух струи воды.

Из-за действий вандалов открытие фонтана может отложиться на неопределенный срок.

— Сейчас расследованием преступления занимаются органы правопорядка, — прокомментировали случай в пресс-службе администрации Уфы.

Всех располагающих информацией о вандалах просят связаться с городской мэрией по телефонам: 279 90 15 или 279 90 09.

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