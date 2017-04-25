В ночном столкновении Mercedes и Range Rover пострадали подростки

«В 22.31 час по линии “101” МЧС России поступило сообщение о том, что в городе Евпатория на перекрестке улиц Сытникова и Крупская произошло столкновение двух легковых автомобилей Mercedes-Benz и Range Rover. К месту ЧП были направлены службы экстренного реагирования», — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели оперативно оказали помощь пострадавшим в аварии.

«Сотрудникам скорой медицинской помощи были переданы трое пострадавших. Девушки 1999 г. р. и 2000 г. р. были доставлены в Евпаторийскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести», — отметили в МЧС.

Для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения угрозы возгорания произвели смыв горючесмазочных материалов с дорожного полотна.