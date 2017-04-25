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12:40 (мск), источник: "Российская газета"

Суд приговорил кошевого атамана Анапы к 6,5 года колонии

В Анапском городском суде вынесен приговор кошевому атаману городского казачьего общества Николаю Нестеренко.

Источник: "Российская газета"

Согласившись с доводами обвинения, судья Елена Кравцова признала его виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и в фальсификации доказательств по гражданскому делу, приговорив к шести годам и пяти месяцам колонии общего режима.

С учетом всей неоднозначности этого дела, возраста подсудимого — ему 68 лет — и состояния его здоровья (тяжелая гипертония, осложненная несколькими хроническими заболеваниями) суровость вынесенного приговора буквально шокировала присутствовавших в зале заседаний казаков.

Сам Нестеренко в последнем слове сказал: «С момента моего незаконного задержания я не сомневался, что буду осужден. В свое время не получилось показательно меня убить, теперь решили показательно посадить».

Напомним, до середины октября минувшего года имя Николая Нестеренко было у всех на слуху в связи с делом лидера ОПГ экс-депутата заксобрания края Сергея Зиринова, в котором кошевой атаман имел статус потерпевшего и свидетеля обвинения.

11 октября прошлого года суд приговорил Зиринова к 22 годам колонии строгого режима. А буквально на следующий день под уголовную статью попал и сам Нестеренко. Как уже сообщалось, ему вменили в вину события 2013 года, когда казак-предприниматель решил оформить 22 сотки земли сельхозназначения в поселке Сукко под Анапой, на которых располагался принадлежащий ему хозблок. По версии следствия, на основании предоставленных подложных доказательств суд обязал администрацию заключить с ним договор купли-продажи земельного участка, в результате чего он выбыл из муниципальной собственности. Причиненный ущерб, считают правоохранители, составил более трех миллионов рублей. Между тем кадастровая стоимость участка согласно представленной в суд справке составляла на тот момент 17 тысяч рублей.

Дело Нестеренко было передано в суд первого марта. В Анапе его приняла к своему производству и. о. председателя городского суда Елена Кравцова. Седьмого марта она провела предварительные слушания, а через неделю приступила к рассмотрению по существу. С тех пор каждую неделю проходило по два-три заседания, в ходе которых были допрошены заявленные свидетели обвинения и защиты.

И вот вечером в минувший понедельник был вынесен приговор. Судья в течение двух часов зачитывала многостраничный текст. Гособвинитель просил приговорить Нестеренко к шести с половиной годам лишения свободы, а судья уменьшила этот срок на месяц.

— Мы знали, что приговор будет обвинительным, но даже представить не могли, что наше правосудие окажется столь жестоким по отношению к пожилому и заслуженному человеку, — говорит атаман Анапского городского казачьего общества Сергей Бурлуцкий. — Убежден, что следствием, а затем судом были нарушены основополагающие принципы судопроизводства, и мы намерены отстаивать свою позицию на всех уровнях.

По словам адвоката подсудимого Максима Платонова, вынесенный в Анапе приговор в ближайшее время будет обжалован в Краснодарском краевом суде. Сейчас готовится апелляционная жалоба.

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