В Петропавловске паводками затопило 122 дома

«С 09:00 часов 25.04.2017 года в районе Кожевенного завода осуществляются инженерные работы по укреплению и возвышению защитной дамбы. Высота защитной дамбы составляет 1,5 метра, ее высоту планируется нарастить до 2,5 метра. В проведении инженерных работ задействовано 14 единиц инженерной и вспомогательной техники и 24 человека. Работы продолжаются», — сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

«Сейчас по окна вода, затопило. Вывезли вещи, документы. Сейчас поехали за собакой, спасатели поплыли на лодке за ней», — говорит житель микрорайона «Кожзавод» Андрей Генне.

Наибольшее количество затопленных домов находятся в микрорайоне «Кожзавод». Там вода пришла в 115 домов.

Весь день жители микрорайона вывозят технику, в этом им помогают спасатели. Дежурит скорая помощь. На месте побывал аким области Кумар Аксакалов.

«За прошедшие сутки вода в пойме реки Есиль поднялась. За три дня уровень воды составляет свыше 1 метра 70 сантиметров», — сказал аким СКО Кумар Аксакалов. Также он добавил, что вода продолжает прибывать в район Кожзавода. По его словам, сегодня ожидается повышение уровня еще на 50 сантиметров.

«Сейчас главная задача — эвакуировать всех людей. Отсыпаем старые дамбы. Общая протяженность дамб составляет 1,7 километра. Когда вода уйдет, будет работать комиссия, если будет нанесен материальный ущерб домостроениям, то в обязательном порядке это будет компенсироваться», — прокомментировал глава региона Кумар Аксакалов.

Известно, что в поселке Заречный подтопило 3 дома, на улице Перминовых — 4 дома. Всего в Петропавловске вода пришла в 122 дома.