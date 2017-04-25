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11:52 (мск), источник: Губерния онлайн

В судах Хабаровска продолжают искать бомбу

Несколько учреждений уже прошли проверку — взрывное устройство пока не найдено.

Источник: Губерния онлайн

Взрывотехники продолжают искать бомбу в зданиях судов краевой столицы. Известно, что проверку прошли уже несколько учреждений правосудия, включая Хабаровский краевой суд на улице Тихоокеанской и Кировский районный суд. Взрывное устройство обнаружено не было, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информированный источник.

Звонок о бомбе поступил в ЕДДС сегодня вечером. Оператор прослушал сообщение от злоумышленника, который предварительно изменил голос в специальной аудиопрограмме. В каком именно суде может быть устройство, телефонный террорист не уточнил.

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