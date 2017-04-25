В день визита Медведева в Омск возле здания правительства опрокинулся кроссовер

Как сообщили порталу Om1.ru очевидцы, на «пятачке» между кинотеатром «Маяковским», Успенским собором и зданием, где располагается региональное правительство и Заксобрание, опрокинулся кроссовер KIA. К месту происшествия уже прибыли ГИБДД и эвакуатор.

Сегодня же в Омск с рабочим визитом прилетел премьер-министр России Дмитрий Медведев. По плану, как раз в эти минуты у него должна была завершиться встреча с губернатором Виктором Назаровым и другими высокопоставленными чиновниками в облправительстве, а затем гость должен был направиться в Концертный зал Омской филармонии.

Как уточнили порталу Om1.ru в отделении БДД Госавтоинспекции региона, в результате столкновения никто не пострадал.

В соцсетях ДТП также не осталось незамеченным. Сразу в нескольких местных пабликах появились фото и видео с места аварии. Пользователи полагают, что иномарку подрезала маршрутка.