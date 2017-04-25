Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Бизнесмен дал обещание Путину установить мировой рекорд
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву
Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
11:55 (мск), источник: Om1.ru

В день визита Медведева в Омск возле здания правительства опрокинулся кроссовер

Авария произошла сегодня, 25 апреля, около получаса назад.

Источник: Om1.ru

Как сообщили порталу Om1.ru очевидцы, на «пятачке» между кинотеатром «Маяковским», Успенским собором и зданием, где располагается региональное правительство и Заксобрание, опрокинулся кроссовер KIA. К месту происшествия уже прибыли ГИБДД и эвакуатор.

Сегодня же в Омск с рабочим визитом прилетел премьер-министр России Дмитрий Медведев. По плану, как раз в эти минуты у него должна была завершиться встреча с губернатором Виктором Назаровым и другими высокопоставленными чиновниками в облправительстве, а затем гость должен был направиться в Концертный зал Омской филармонии.

Как уточнили порталу Om1.ru в отделении БДД Госавтоинспекции региона, в результате столкновения никто не пострадал.

В соцсетях ДТП также не осталось незамеченным. Сразу в нескольких местных пабликах появились фото и видео с места аварии. Пользователи полагают, что иномарку подрезала маршрутка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омская компания «Жилстрой» заплатит девять миллионов за смертоносное падение башенного крана
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
СМИ сообщили о скорой переброске истребителей F-35A в Эстонию
МИД РФ упразднил должность уполномоченного по правам человека
Минкульт не будет учитывать выводы экспертов по «Матильде»
Mail.Ru Group инвестирует $100 млн в разработчиков игр
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Тольятти засняли «роскошную» «Весту» вице-президента АВТОВАЗа Вице-президента автогиганта по инжинирингу Харальд Грюбель передвигается на длиннобазном седане Lada Vesta Signature
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз Телеведущая готовится стать мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь