В день визита Медведева в Омск возле здания правительства опрокинулся кроссовер
Авария произошла сегодня, 25 апреля, около получаса назад.
Авария произошла сегодня, 25 апреля, около получаса назад.
Как сообщили порталу Om1.ru очевидцы, на «пятачке» между кинотеатром «Маяковским», Успенским собором и зданием, где располагается региональное правительство и Заксобрание, опрокинулся кроссовер KIA. К месту происшествия уже прибыли ГИБДД и эвакуатор.
Сегодня же в Омск с рабочим визитом прилетел
Как уточнили порталу Om1.ru в отделении БДД Госавтоинспекции региона, в результате столкновения никто не пострадал.
В соцсетях ДТП также не осталось незамеченным. Сразу в нескольких местных пабликах появились фото и видео с места аварии. Пользователи полагают, что иномарку подрезала маршрутка.