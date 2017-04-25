Экс-начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Нововоронежа грозит 12 лет колонии
Мужчину будут судить за получение взяток.
Мужчину будут судить за получение взяток.
Прокурор Нововоронежа утвердил обвинение по громкому делу
По версии следствия, руководитель отдела получал деньги от представителей фирм, работающий в Нововоронеже. Так, с октября 2015 по январь 2016 года начальник получил 200 тысяч рублей. За эти деньги он уменьшил сумму штрафа для предпринимателя.
«А в декабре 2015 года он получил 5 тысяч рублей за отражение в документах положительных результатов другой проверки», — сообщают в
Сейчас уголовное дело направили на рассмотрение в суд.