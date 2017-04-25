Экс-начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Нововоронежа грозит 12 лет колонии

Прокурор Нововоронежа утвердил обвинение по громкому делу экс-начальника отдела надзорной деятельности МЧС. 34-летнего мужчину обвиняют в получении крупных и мелких взяток.

По версии следствия, руководитель отдела получал деньги от представителей фирм, работающий в Нововоронеже. Так, с октября 2015 по январь 2016 года начальник получил 200 тысяч рублей. За эти деньги он уменьшил сумму штрафа для предпринимателя.

«А в декабре 2015 года он получил 5 тысяч рублей за отражение в документах положительных результатов другой проверки», — сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сейчас уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Экс-сотруднику грозит до 12 лет колонии.