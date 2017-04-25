Низководный мост через р. Пьяну затопило в Гагинском районе Нижегородской области 25 апреля

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону. Согласно информации, сообщение о затоплении моста на автодороге Ломакино — Соболево, в 1,5 км от с. Соболево, поступило в 11:00. Уровень воды над мостом составляет полметра. Отмечается, что данный мост затапливается ежегодно, рядом есть пешеходный мост. «Все вопросы жизнеобеспечения населения заблаговременно решены органами МСУ. Подтопления в населенном пункте нет. Возможен подъезд к с. Соболево по объездной автодороге через с. Тарханово, расстояние 35 км», — сообщает ГУ МЧС.

По состоянию на 24 апреля всего в Нижегородской области было затоплено три низководных моста (через р. Алатырь около с. Кочкурово в Починкосвском районе; через р. Линду в 1 км от д. Остреево Борского г. о. ; через р. Кудьму около одноименного подсобного хозяйства в Кстовском районе), два участка автодорог (около п. Атазик Уренского района и в 2,5 км от п. Затон им. Михеева Воскресенского района), размыт один участок дороги (в с. Ново-Урюпино Починковского района). В с. Яново Сергачского района, по данным на утро 24 апреля, мост через реку Пьяну освободился от воды.