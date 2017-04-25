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13:28 (мск), источник: Городской репортер

В аэропорту Ростова туристку из Дубая задержали с 86 флаконами духов

В аэропорту Ростова задержали с незадекларированным товаром коммерческого предназначения женщину, прилетевшую из Дубая, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

«86 флаконов с духами известных брендов пронесла по “зеленому” коридору пассажирка рейса “Дубай — Ростов-на-Дону”. Декларацию на товар женщина не подавала, однако количество и ассортимент обнаруженного свидетельствует о его коммерческом предназначении», — сказано в сообщении.

Отметим, что ранее москвичка пыталась вывезти из Ростова в Баку незадекларированную косметику в количестве 127 штук.

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