В аэропорту Ростова туристку из Дубая задержали с 86 флаконами духов
В аэропорту Ростова задержали с незадекларированным товаром коммерческого предназначения женщину, прилетевшую из Дубая, сообщает
В аэропорту Ростова задержали с незадекларированным товаром коммерческого предназначения женщину, прилетевшую из Дубая, сообщает
«86 флаконов с духами известных брендов пронесла по “зеленому” коридору пассажирка рейса “Дубай — Ростов-на-Дону”. Декларацию на товар женщина не подавала, однако количество и ассортимент обнаруженного свидетельствует о его коммерческом предназначении», — сказано в сообщении.
Отметим, что ранее москвичка пыталась вывезти из Ростова в Баку незадекларированную косметику в количестве 127 штук.