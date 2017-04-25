В аэропорту Ростова туристку из Дубая задержали с 86 флаконами духов

«86 флаконов с духами известных брендов пронесла по “зеленому” коридору пассажирка рейса “Дубай — Ростов-на-Дону”. Декларацию на товар женщина не подавала, однако количество и ассортимент обнаруженного свидетельствует о его коммерческом предназначении», — сказано в сообщении.

Отметим, что ранее москвичка пыталась вывезти из Ростова в Баку незадекларированную косметику в количестве 127 штук.