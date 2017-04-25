Жителям Атбасара предложили разместиться в железнодорожных вагонах

«Вагоны пришли ровно два дня назад из Алматы. Мы уже дважды водили людей, показывали. Они сейчас определяются, но желание некоторых лиц есть. Мы сейчас рассматриваем туда жителей, чьи дома признаны не аварийными, а требующие капитального ремонта», — пояснил Никишов.

Как стало известно, два дня назад недалеко от железнодорожных путей в районе школы № 2 были установлены три вагона на 108 мест. К ним подключили все коммуникации. Предполагается, что те, кто согласится разместиться в вагонах, будут получать трехразовое питание в учебном заведении, которое расположено рядом.

При этом аким Атбасара подчеркнул, что вагоны являются лишь одной из четырех альтернатив. Главной из них остается вариант со съемом жилья. Также действуют эвакуационные пункты, которые находятся в учебных заведениях. Кроме того, часть жителей проживает у родственников.

«Сейчас успешно уже около 100 квартир арендованы. Жители сами снимают, а фонд “Чистый город” будет оплачивать человеку материальную помощь в пределах 40000−50000 тенге. Мы даем деньги не на съем квартиры, а на жилищную помощь, поэтому единовременную выплату получат и те, кто проживает у родственников», — рассказал градоначальник.

По последней информации жильцы 584 домов в Атбасаре подали документы о том, что нуждаются во временном жилье. Из них 75 процентов было обследовано. Более 300 домов признаны аварийными, 130 — подлежит капремонту. По словам Никишова, проверка оставшихся домов будет завершена за три дня.