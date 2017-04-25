В Новосибирске медработницу обокрали прямо в больнице

Пациент украл кошелек и телефон у работницы новосибирской больницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

12 марта в ГКБ № 2, расположенной на улице Ползунова в Дзержинском районе, 42-летняя сотрудница обнаружила пропажу кошелька и мобильного телефона. Ущерб составил 14 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Полицейские разыскали основного подозреваемого — 41-летнего мужчину. «Похищенное имущество злоумышленник успел сбыть», — добавили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного.