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13:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске медработницу обокрали прямо в больнице

В Дзержинском районе раскрыта кража из больницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Пациент украл кошелек и телефон у работницы новосибирской больницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

12 марта в ГКБ № 2, расположенной на улице Ползунова в Дзержинском районе, 42-летняя сотрудница обнаружила пропажу кошелька и мобильного телефона. Ущерб составил 14 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Полицейские разыскали основного подозреваемого — 41-летнего мужчину. «Похищенное имущество злоумышленник успел сбыть», — добавили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного.

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