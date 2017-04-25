В Ростовской области у женщины из дома украли шубу за 100 тысяч рублей

По подозрению в преступлении полицейские задержали 49-летнюю местную жительницу.

Как выяснилось, женщина через открытое окно проникла в дом и похитила женскую шубу стоимостью около ста тысяч рублей, после чего скрылась. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за кражу, шубу вернули хозяйке.