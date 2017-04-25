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17:55 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области у женщины из дома украли шубу за 100 тысяч рублей

В Неклиновском районе у женщины из дома украли дорогую шубу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По подозрению в преступлении полицейские задержали 49-летнюю местную жительницу.

Как выяснилось, женщина через открытое окно проникла в дом и похитила женскую шубу стоимостью около ста тысяч рублей, после чего скрылась. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за кражу, шубу вернули хозяйке.

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